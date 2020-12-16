Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт в Хохфильцене

Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в рамках четвёртого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Спринт не побегут Лариса Куклина и Тамара Воронина.

Таким образом, на старт спринта выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Спринтерская гонка у женщин пройдёт в Хохфильцене послезавтра, 18 декабря.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

17 декабря

16:15 мск — спринт, мужчины.

18 декабря

16:15 — спринт, женщины.

19 декабря

15:00 — гонка преследования, мужчины.

17:00 — гонка преследования, женщины.

20 декабря

14:00 — масс-старт, мужчины.

16:25 — масс-старт, женщины.