Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт в Хохфильцене

Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в рамках четвёртого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Спринт не побегут Лариса Куклина и Тамара Воронина.

Таким образом, на старт спринта выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Спринтерская гонка у женщин пройдёт в Хохфильцене послезавтра, 18 декабря.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
17 декабря
16:15 мск — спринт, мужчины.

18 декабря
16:15 — спринт, женщины.

19 декабря
15:00 — гонка преследования, мужчины.
17:00 — гонка преследования, женщины.

20 декабря
14:00 — масс-старт, мужчины.
16:25 — масс-старт, женщины.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020