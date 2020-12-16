Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт в Хохфильцене

Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку в рамках четвёртого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова главного тренера сборной Валерия Польховского. Спринт не побегут Лариса Куклина и Тамара Воронина.
Таким образом, на старт спринта выйдут Светлана Миронова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Спринтерская гонка у женщин пройдёт в Хохфильцене послезавтра, 18 декабря.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
17 декабря
16:15 мск — спринт, мужчины.
18 декабря
16:15 — спринт, женщины.
19 декабря
15:00 — гонка преследования, мужчины.
17:00 — гонка преследования, женщины.
20 декабря
14:00 — масс-старт, мужчины.
16:25 — масс-старт, женщины.
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