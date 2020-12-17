Польховский: у Елисеева тяжёлая ситуация, уже надо помогать. Мы не хотим парня потерять

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результат спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который финишировал 13-м.

«Сегодня не всё удачно сложилось со стрельбой. Два промаха у Логинова, два — у Елисеева. Это не позволило более высокие места занять. В этом плане нашему тренеру по стрелковой подготовке придётся поработать в ближайшие дни и как-то это скорректировать.



Встречались с Логиновым, разговаривали, он позитивно настроен на работу. А что можно сделать? Только труд может нам помочь повысить результат.



У Елисеева тяжёлая ситуация, но, конечно, по окончании четвёртого этапа будем с ним разговаривать. Ему были предоставлены все возможности. Будем искать причины, какую-то коррекцию делать. Мы не хотим парня потерять. Но, чувствую, ему уже надо помогать», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».