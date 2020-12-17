Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Гараничев — 11-й

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем спринта на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второй результат показал Йоханнес Дале. Бронзовым призёром стал ещё один норвежец Йоханнес Бё.



Лучший из россиян Евгений Гараничев стал 11-м.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Спринт. 10 км



1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 23:04.9

2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание +7.9

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – +19.9

11. Евгений Гараничев – + 1.09,9