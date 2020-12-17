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Самуэльссон: если запрещать выступать с флагом на ОИ, то надо это делать и на Кубке мира

Самуэльссон: если запрещать выступать с флагом на ОИ, то надо это делать и на Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством. Одним из принятых пунктов стало лишение российских спортсменов возможности выступать под своим флагом на международных соревнованиях вплоть до 2022 года.

«Довольно-таки странное решение CAS. Если запрещать выступать с флагом и гимном на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чём разница? Должны ли выступать Логинов и Глазырина? Нет», — цитирует Самуэльссона «Матч ТВ».

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

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