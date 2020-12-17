Бабиков: чувствую, что можно бороться. Мешает внутренний лимитирующий фактор

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Несмотря на, может быть, неубывающий проигрыш, лидерам всё равно чувствую, что можно бороться. Просто не удаётся внутренний лимитирующий фактор перебороть. Не знаю, с чем это связано. Нам предстоит скоро обследоваться в Москве. Надеюсь, там подскажут, в каком состоянии организм и не удаётся сокращать отрыв от других замечательных атлетов, которые показывают безумную скорость.



Всегда сохраняю оптимизм. Приходится пробовать разогнаться, что нам остаётся. Понятно, что за пару дней тренировок ничего кардинально не изменишь, но мы очень стараемся. Не могу точно отдавать отчёт о гонке, но нужно двигаться», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».