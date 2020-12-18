Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (8-й), Евгения Павлова (40-й), Ульяна Кайшева (45-й), Анастасия Гореева (60-й) и Татьяна Акимова (90-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует 28-й, шведка Ханна Эберг — 31-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 34-й, представительница Беларуси Динара Алимбекова — 52-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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