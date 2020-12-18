Себастиан Самуэльссон: русские биатлонисты сейчас выступают не очень хорошо, это приятно

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда по делу о споре ВАДА с РУСАДА. Российские спортсмены в ближайшие два года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные соревнования.

«Это лучше, чем ничего, но я пока не читал текст решения. Но их наказание уменьшили с четырёх лет до двух — я не знаю, что сказать. Остаётся надеяться на то, что русские биатлонисты, выступающие здесь, чисты. Сейчас они выступают не очень хорошо, это приятно», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Вчера, 17 декабря, Самуэльссон занял пятое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, стал 13-м.