Стурла Холм Легрейд — о победе в спринте в Хохфильцене: это была моя лучшая гонка

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Просто чудесно! Во мне бурлят эмоции! Чувствую себя превосходно! Это была моя лучшая гонка, всё прошло идеально. Даже если бы мог, ничего бы не изменил в своём выступлении. Конечно, я был рад тому, как всё складывается, но даже не думал о победе. После меня стартовало ещё много сильных ребят — братья Бё, Йоханнес Дале, Ветле и, конечно, шведы. Любой из них мог выступить лучше и сдвинуть меня.
Не думаю, что выбор стартовой группы существенно влиял на результат. Условия для всех были приблизительно одинаковые. Может, в конце гонки было холоднее, но не думаю, что трасса из-за этого стала быстрее.
Пока стараюсь не думать о гонке преследования. Буду рад, если получится пройти гонку в группе лидеров, но в биатлоне нельзя загадывать заранее», — цитирует Легрейда Biathlon.com.ua.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Гараничев, занявший 13-е место.
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