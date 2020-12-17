Норвежец Стурла Холм Легрейд после победы в спринте пообещал сыграть на гитаре

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, второй результат показал Йоханнес Дале. Бронзовым призёром стал ещё один норвежец Йоханнес Бё.



Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, который финишировал 13-м.

«Я очень удивлён. У меня уже больше побед, чем у Йоханнеса Бё. В чём мой секрет? Он очень прост: я тренировался в лучшей команде на свете, делал всё, что говорит тренер, и это принесло свой результат.

Задумываюсь ли о жёлтой майке? Сейчас нет. У меня было несколько гонок за пределами первых двадцати мест. Пока думаю только о ближайшей гонке.



Сыграю ли какую-то русскую песню на гитаре? Нет-нет. Но английскую, пожалуй, завтра сыграть смогу. А сегодня потренируюсь», — сказал Легрейд в эфире «Матч ТВ».