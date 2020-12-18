Татьяна Акимова — о промахах на «стойке»: понимаю характер своих ошибок

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, выступившая на этапе Кубка мира впервые с 2018 года, прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Акимова заняла 33-е место, допустив два промаха на «стойке».

«Погода хорошая, настроение тоже. Я довольно аккуратно начинала, потому что высота здесь коварная. Проблемы на «стойке»? Надо было мне всё-таки не затягивать с выстрелами и работать в своём режиме. Конечно, я понимаю характер своих ошибок. Последний круг не получился? Уже сказывалась высота, было довольно нелегко. В принципе форма неплохая, начинаем разгоняться. Перерыв получился значительным, но у меня были приятные хлопоты. Здесь появилось много новых, молодых спортсменок. Задача на пасьют? Будем бороться за максимально возможные позиции», — приводит слова Акимовой сайт «Матч ТВ».