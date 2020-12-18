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Алексей Волков рассказал об ошибках биатлонисток в стрельбе в спринтерской гонке

Алексей Волков рассказал об ошибках биатлонисток в стрельбе в спринтерской гонке
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал ошибки биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Лучшей из россиянок с безошибочной стрельбой стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место. Худшей— Ирина Казакевич, которая не попала в гонку преследования, став 61-й с четырьмя промахами.

«С Ирой сейчас поговорили, она отмечает эти ошибки. Света Миронова, как мне кажется, не совсем в оптимальном состоянии заходит на рубеж. Может, в голове сама в себе сомневается. Проблема с изготовкой? У неё первые выстрелы как раз были выше, потом опустилась и попала более-менее по центру, но ушла влево. Кайшева? Опять же связываю это с подходом на рубеж. Здесь сразу видно тех, кто заходит не в своём режиме. Акимова выступила неплохо для первого старта. С ней я ещё не поговорил. Гореева отработала неплохо, немного не справилась психологически, всегда пытаюсь подбодрить её. Конечно, она готова к четырём рубежам в пасьюте», — приводит слова Волкова сайт «Матч ТВ».

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов?
А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.
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