Валерий Польховский — о результатах биатлонисток: сейчас уже ничего не исправить

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Лучшей из россиянок с безошибочной стрельбой стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место. Худшей— Ирина Казакевич, которая не попала в гонку преследование, став 61-й с четырьмя промахами.

«Девочки проиграли ногами около 50 секунд — 1 минуты — это много, есть над чем работать. Но в большей степени провалили стрельбу. Сейчас уже ничего не исправить. Только правильно психологически настраиваться перед гонками.

Промахи Мироновой? Может быть, это её особенность. Она много лет уже работает в биатлоне, давно в сборной. Тренеры по стрельбе работали с ней очень много.

Кайшева выглядела немного тяжеловато. После этапа КМ поговорим с ней и с её личным тренером. Павлова в ходе гонки ни на что не жаловалась. В конце её немного не хватило.

Акимова была лидером на Кубке России, опережала соперниц ходом. Была тренерская инициатива пригласить её сюда и посмотреть, как она будет выглядеть. На финишный круг её не хватило. Она давно не выступала на КМ, возможно, это тоже помешало ей», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».