Валерий Польховский — о результатах биатлонисток: сейчас уже ничего не исправить

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление биатлонисток в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Лучшей из россиянок с безошибочной стрельбой стала Евгения Павлова, занявшая 18-е место. Худшей— Ирина Казакевич, которая не попала в гонку преследование, став 61-й с четырьмя промахами.
«Девочки проиграли ногами около 50 секунд — 1 минуты — это много, есть над чем работать. Но в большей степени провалили стрельбу. Сейчас уже ничего не исправить. Только правильно психологически настраиваться перед гонками.
Промахи Мироновой? Может быть, это её особенность. Она много лет уже работает в биатлоне, давно в сборной. Тренеры по стрельбе работали с ней очень много.
Кайшева выглядела немного тяжеловато. После этапа КМ поговорим с ней и с её личным тренером. Павлова в ходе гонки ни на что не жаловалась. В конце её немного не хватило.
Акимова была лидером на Кубке России, опережала соперниц ходом. Была тренерская инициатива пригласить её сюда и посмотреть, как она будет выглядеть. На финишный круг её не хватило. Она давно не выступала на КМ, возможно, это тоже помешало ей», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».
- 18 декабря 2020
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:47
-
18:29
-
18:21
-
18:13
-
18:04
-
17:48
-
17:24
-
16:40
-
12:00
-
11:14
-
10:28
-
09:50
-
09:39
-
09:33
-
08:43
-
08:31
- 17 декабря 2020
-
23:40
-
22:14
-
21:08
-
19:46
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:27
-
18:19