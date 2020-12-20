Дмитрий Губерниев пообещал 100 тыс. рублей за медаль россиян в Кубке мира по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев в перерыве между мужским и женским масс-стартами на четвёртом этапе Кубка мира в в Хохфильцене (Австрия) заявил, что программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» подарит 100 тысяч рублей биатлонисту сборной России, который первым сможет завоевать медаль в сезоне-2020/2021. Если биатлонисты войдут в тройку в эстафете, то приз будет поделён на четверых.
«Думаю, это не главная мотивация для наших спортсменов. Все просто хотят показать результат», — цитирует сайт «Матч ТВ» тренера женской сборной России по стрельбе Алексея Волкова.
В ноябре-декабре 2020 года биатлонисты сборной России не завоевали ни одной медали в гонках Кубка мира. На конец года антирекордная серия национальной команды составляет 39 гонок без медалей.
Ранее Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после 30-й гонки без медалей и пообещал съесть ботинок, если у сборной России будет 50 гонок без подиумов.
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