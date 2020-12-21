Доротея Вирер: не чувствую себя такой сильной, как в прошлом году

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер оценила выступление в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Она заняла третье место.
«Думаю, старт сезона удался. Несмотря на плохую скорость на трассе, стрельба проходила отлично. По приезду в Хохфильцен с каждым днём чувствовала, что набираю форму. Но, к сожалению, в гонках один промах всегда оказывался лишним. В этом сезоне при таком количестве сильных спортсменок, чистая стрельба просто необходима. Все мои промахи были на „стойках“ из-за волнения. Сегодня же мне повезло — я закрыла на решающей стрельбе все мишени и смогла бороться за пьедестал.
Думаю, я на верном пути, но пока не чувствую себя такой сильной, как в прошлом году. После короткого отдыха мне придётся провести дополнительные тренировки во время каникул. Надеюсь, это поможет мне вернуться в строй уже в 2021 году!
Предсезонный сбор прошёл не по плану. У нас не было возможности провести полноценную вкатку на снегу. А в октябре мне пришлось пропустить один тренировочный сбор из-за сильной усталости и плохого самочувствия. В конце концов я становлюсь старше и мне нужно больше времени на восстановление. Теперь я снова набираю форму — скорость возвращается, стрельба становиться лучше с каждой гонкой. Надеюсь, в 2021 году мне удастся собрать всё вместе и здорово провести остаток сезона», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.
Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд. Второе место заняла её соотечественница Тириль Экхофф.
- 21 декабря 2020
-
09:38
-
09:37
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
08:46
-
08:37
-
01:01
- 20 декабря 2020
-
23:53
-
23:19
-
22:46
-
21:55
-
20:13
-
19:12
-
17:55
-
17:48
-
17:35
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:20
-
15:47
-
14:52
-
14:40
-
14:25
-
14:23
-
13:58
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:01
-
01:04
-
00:48
-
00:48
- 19 декабря 2020
-
22:19