Доротея Вирер: не чувствую себя такой сильной, как в прошлом году

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер оценила выступление в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Она заняла третье место.

«Думаю, старт сезона удался. Несмотря на плохую скорость на трассе, стрельба проходила отлично. По приезду в Хохфильцен с каждым днём чувствовала, что набираю форму. Но, к сожалению, в гонках один промах всегда оказывался лишним. В этом сезоне при таком количестве сильных спортсменок, чистая стрельба просто необходима. Все мои промахи были на „стойках“ из-за волнения. Сегодня же мне повезло — я закрыла на решающей стрельбе все мишени и смогла бороться за пьедестал.



Думаю, я на верном пути, но пока не чувствую себя такой сильной, как в прошлом году. После короткого отдыха мне придётся провести дополнительные тренировки во время каникул. Надеюсь, это поможет мне вернуться в строй уже в 2021 году!



Предсезонный сбор прошёл не по плану. У нас не было возможности провести полноценную вкатку на снегу. А в октябре мне пришлось пропустить один тренировочный сбор из-за сильной усталости и плохого самочувствия. В конце концов я становлюсь старше и мне нужно больше времени на восстановление. Теперь я снова набираю форму — скорость возвращается, стрельба становиться лучше с каждой гонкой. Надеюсь, в 2021 году мне удастся собрать всё вместе и здорово провести остаток сезона», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд. Второе место заняла её соотечественница Тириль Экхофф.