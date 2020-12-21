Тириль Экхофф: Рёйселанд поступила правильно, когда промахнулась на второй стрельбе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она заняла второе место. Победу одержала её соотечественница Марте Рёйселанд.
«Приятно снова найти подход к стрельбе! Я закрыла почти все мишени — это здорово. Хороший день! Сегодня мне было сложнее. Марте поступила правильно, когда промахнулась на втором огневом. Я допустила промах позже, так что пришлось быстрее навёрстывать упущенное. Рада, что на последнем рубеже получилось закрыть все мишени. Ноги уже устали, и заходить на штрафной круг очень не хотелось.
Я довольно неплохо выступаю в этом сезоне. Надеюсь, после Рождества продолжу начатое. Знаю, я медленно набираю форму после перерыва, но в итоге результаты стабилизируются. Посмотрим. По одной гонке за раз. Как проведу праздники? Буду есть, спать, любить», — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.
Ирина Казакевич, единственная россиянка, отобравшаяся в масс-старт, финишировала на 24-м месте.
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