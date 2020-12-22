Дмитрий Васильев: 21-летний пацан тренирует сборную, это как вообще?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев вновь раскритиковал работу тренерского штаба сборной России в нынешнем сезоне. Российские биатлонисты 39 гонок подряд не могут завоевать медали.



«К кому главная претензия? Спортсменов вряд ли стоит винить, тренеры на что наготовили, так спортсмены и выступают. Я скептически относился к этому тренерскому составу. Там одного из лыжных гонок взяли, который никогда с биатлонистами не работал, и сразу старшим. Шашилова тоже в таком возрасте поставили. Это ошибка, она оправдалась. Нельзя такие эксперименты делать с основной командой, дали бы юношескую или юниорскую команду. Они не в тренде биатлона, Каминский — великолепный тренер по лыжным гонкам, но биатлон — другой вид спорта, там общие только лыжи, палки и ботинки.



Почему у нас не привлекают тренеров по пулевой стрельбе? Почему? Не понимаю, одно и то же перетираем. Вот Волкова взяли, он отличный парень, но у него даже теоретических знаний не хватает, все спортсмены разные, одна и та же методика не подходит. Сначала нужно потренироваться на кошках, а потом уже в основную команду.



Я вообще не понимаю, почему отдельным спортсменам разрешили готовиться самостоятельно. Это право нужно заработать, в команде всё-таки спортсмены тянутся друг за другом. Тот же Логинов, его плохая стрельба связана с отсутствием тренера рядом. Дай бог, чтобы он вновь её нашёл.



Сейчас главные акценты нужно сделать на подготовку спортсменов юношеского и юниорского уровня. Но проблема в том, что этот резерв отдан непонятным людям. Ну кто такой Большаков? Что он героического сделал, что ему отдали самое важное? Резервом должны руководить проверенные бойцы — Лопухов, Гурьев. Тут старый конь точно борозды не испортит. Тот же самый был Истомин, который в армии сейчас. Раньше тренером сборной стать было почётно, а сейчас по остаточному принципу, там не устроился — давай в сборную. 21-летний пацан тренирует сборную, это как вообще? Но это всё ещё при Драчёве было, он нам привет передаёт, его состав, определённый весной, показывает эти результаты.



Нет лидера в команде? Не сказал бы, что их нет. У Елисеева и Логинова, если бы тренировались в правильных руках и с командой, хороший потенциал. Всю программу на чемпионате мира могут закрыть два человека», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

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