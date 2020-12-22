Дмитрий Васильев: Павловой нужно ротик поприкрыть

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступление женской сборной России в нынешнем сезоне. В активе россиянок на четырёх этапах Кубка мира нет ни одной медали.

«У меня были претензии к женщинам, а конкретно к Павловой? Всё ужасно, как же ещё. Мне не нравится моя роль, я всё критикую всех, хочется позитива уже. Я готов конструктивно говорить, но мало кто слышит.

Женщины все не готовы, это видно. Они совсем не готовы, что стрельба, что ход, и та же Павлова. А что Павлова? Я считаю, пока ты спортсмен, никакой демократии быть не должно. Никаких соцсетей, ничего. Ты должен слушать только своего тренера, такой своеобразный авторитаризм, только в этом случае в спорте ты чего-то можешь добиться. В России у нас специфический менталитет, мы себе вольницу позволяем часто. Мы демократию воспринимаем как вседозволенность. В этом смысле той же Павловой нужно, прошу прощения за грубость, ротик поприкрыть и заниматься своими профессиональными делами, тогда, может быть, что-то получится", — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место.