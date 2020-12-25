Матыцин — об антирекорде сборной: Губерниеву самому осталось на лыжи встать

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал неудачные результаты сборной России по биатлону на Кубке мира и реакцию на них спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, по итогам трёх этапов Кубка мира сезона-2020/2021 серия сборной России без медалей достигла 39 гонок.



«Ситуация с антирекордом катастрофическая. Губерниеву осталось только самому встать на лыжи. Он же циклик, занимался гребным спортом, функционал есть, поэтому есть и все шансы.



Но если говорить серьёзно, то проблема существует. Летом мы провели очень серьёзный разговор, был утверждён новый президент, новый главный тренер. Нужно провести серьёзный анализ, понять причины, почему это произошло. Это системные ошибки в подготовке, нужно вести речь о квалификации тренеров, о функционале спортсменов. Я не могу дать единый рецепт того, что сделать с нашим биатлоном, чтобы этот период завершился», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Губерниев пообещал съесть ботинок, если сборная России останется без медалей в 50 гонках