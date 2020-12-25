Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России. Бабиков допустил 5 промахов
Биатлонист из Московской области Кирилл Стрельцов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России, который проходит в Ижевске. Дистанцию 20 км он преодолел за 53 минуты и 28,6 секунды.
Второе время показал Дмитрий Шамаев из Удмуртской Республики, третье — Илья Гаврилов, представляющий Москву. Антон Бабиков допустил 5 промахов и стал 24-м.
Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Индивидуальная гонка. Ижевск
1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 53.28,6 (2)
2. Дмитрий Шамаев (Республика Удмуртия) — +41,4 (0)
3. Илья Гаврилов (Москва) — +51,5 (1)…
6. Карим Халили (Москва) — +3.00,0 (4)…
9. Иван Томилов (ХМАО) — +3.17,5 (2)…
23. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 4.25,0 (4)
24. Антон Бабиков (Башкортостан) — +4.28,9 (5).
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