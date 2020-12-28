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Волков объяснил успех Павловой и Елисеева на «Рождественской гонке»

Волков объяснил успех Павловой и Елисеева на «Рождественской гонке»
Биатлон 0

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал победу Евгении Павловой и Матвея Елисеева в масс-старте на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

«По сравнению с Кубком мира ничего резко не изменилось. Возможно, отдохнули дома, немножко перестроились. В новый год с новыми мыслями.

Насколько велика уверенность в гонке преследования? Мне важно, чтобы ребята были уверены. Моя уверенность не влияет на гонку», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

Вторыми пришли хозяева соревнований Франциска Пройс и Симон Шемпп, в тройку лидеров вошли также австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард. В 21:25 мск стартует гонка преследования, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
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