Тренер Сориной: когда о Халили заговорили как о новом Шипулине, я не был так оптимистичен

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, оценил выступления российского биатлониста Карима Халили в сезоне-2020/2021. Халили готовился к сезону под руководством Сорина.

«Болельщики всегда хотят большего, тем более что биатлон у нас очень популярен. Когда Карим в прошлом году появился и о нём заговорили как о новом Шипулине, я не был столь оптимистичен. Если посмотреть аналитику прошлого года, Карим не являлся быстрейшим даже среди спортсменов второго состава на Кубке IBU. Отобрался на Кубок мира лишь за счёт стабильности.

На Кубке мира прошёл два этапа в Оберхофе и Рупольдинге без попадания в пасьют. Уже ближе к марту занял 25-е место в гонке преследования на этапе в Контиолахти, а до этого неплохо проявил себя в эстафете в Нове-Месте. И всё равно не просматривалось предпосылок к тому, что в этом сезоне он станет лидером, притом что он раньше других начал предсезонную подготовку и тренировался очень много и тяжело. В биатлоне даже самым талантливым спортсменам нужно время, чтобы начать демонстрировать стабильно высокий результат», — цитирует Сорина «RT на русском».