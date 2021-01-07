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Васильев: отсутствие Польховского никак не повлияет. Он совсем не управляет тренировками

Васильев: отсутствие Польховского никак не повлияет. Он совсем не управляет тренировками
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал то, что главный тренер сборной России Валерий Польховский заразился коронавирусом перед пятым этапом Кубка мира в Оберхофе.

«Отсутствие Польховского никак не повлияет. Насколько я понимаю, он тренировочным процессом совсем не управляет. В этом году его ограничили в правах, и, как говорится, с него взятки гладки. Он вряд ли чем-то мог помочь.

Откровенно говоря, я не жду ничего сверхъестественного. Может быть, конечно, какое-то чудо свершится: сборная прибавит и возьмёт первые три места. Мы все этого желаем и ждём, но в последнее время даже нет позитива и предпосылок для хороших результатов», — цитирует Васильева Sport24.

Член сборной Норвегии по биатлону заразился коронавирусом перед этапом КМ в Оберхофе
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