Васильев: отсутствие Польховского никак не повлияет. Он совсем не управляет тренировками

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал то, что главный тренер сборной России Валерий Польховский заразился коронавирусом перед пятым этапом Кубка мира в Оберхофе.

«Отсутствие Польховского никак не повлияет. Насколько я понимаю, он тренировочным процессом совсем не управляет. В этом году его ограничили в правах, и, как говорится, с него взятки гладки. Он вряд ли чем-то мог помочь.

Откровенно говоря, я не жду ничего сверхъестественного. Может быть, конечно, какое-то чудо свершится: сборная прибавит и возьмёт первые три места. Мы все этого желаем и ждём, но в последнее время даже нет позитива и предпосылок для хороших результатов», — цитирует Васильева Sport24.