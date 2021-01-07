Член сборной Норвегии по биатлону заразился коронавирусом перед этапом КМ в Оберхофе
Начальник сервис-бригады сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре в преддверии пятого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) заразился коронавирусом. Об этом сообщает норвежское издание Langrenn.
Даль Фенре ещё в понедельник, 4 января, сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции, и результат теста оказался отрицательным. По прилёте в Оберхоф он сдал второй анализ, и на этот раз результат теста оказался положительным. Специалист и ещё трое сотрудников, контактировавших с ним, ушли на самоизоляцию.
Пятый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону пройдёт в Оберхофе с 8 по 10 января.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.
Главный тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом
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