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Каминский рассказал, почему Елисеева не было на тренировке перед спринтом на КМ в Оберхофе

Каминский рассказал, почему Елисеева не было на тренировке перед спринтом на КМ в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, почему россиянин Матвей Елисеев не принимал участия в официальной тренировке российских биатлонистов перед спринтом, который состоится завтра, 8 января, на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Елисеев тренировался утром во время официальной тренировки девушек, но тренировался без стрельбы. Он перед соревнованиями не стреляет. Матвей практически всегда так делает», — приводит слова Каминского Матч ТВ.

Напомним, пятый этап Кубка мира будет проходить с 8 по 10 января в Оберхофе.

27-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.

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