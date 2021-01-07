«В первый раз всегда страшно». Гербулова рассказала, как узнала, что поедет на Кубок мира

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала, как она узнала, что поедет на Кубок мира. Напомним, следующий этап Кубка мира откроется завтра, 8 января, спринтерскими гонками. Соревнования пройдут в Оберхофе (Германия).

«Как мне сообщили, что поеду на Кубок мира? Когда я финишировала во втором спринте в Чайковском, то в принципе понимала, что прохожу на Кубок мира. Ко мне подошёл тренер и сказал, что 3-го января ты уезжаешь в Оберхоф. Было, конечно, волнение. Как ни крути, это первый раз. В первый раз всегда страшно, но не более. Сейчас всё в порядке.



Долго ли я к этому шла? Как говорится, всему своё время. Видимо, оно именно сейчас настало. Адаптация? Я здесь нахожусь три дня и ещё пока не поняла. Вроде бы всё в порядке. В принципе тут всё то же самое. Да, конечно, элитные спортсмены. Ты на них смотришь и пытаешься как-то тянуться за ними, что ли. Только это, наверное.



Задача на спринт? Моя задача — просто правильно сделать все свои действия, которые приведут меня к хорошему результату», — приводит слова Гербуловой «Матч ТВ».