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Самуэльссон: доверяю ли россиянам? Особых результатов у них не было, поэтому не беспокоюсь

Самуэльссон: доверяю ли россиянам? Особых результатов у них не было, поэтому не беспокоюсь
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на вопрос, доверяет ли он российским биатлонистам.

«Доверяю ли я российским биатлонистам? Я думаю, что всё так же, как и было. На спринт выйдут 100 биатлонистов. Некоторые из них могут употреблять допинг, кто-то его уже принимал, другие могут рассматривать возможность, чтобы сделать это в будущем. Трудно сказать, кто все эти люди. Но наивно полагать, что это не так. Однако в этом году у россиян не было особых результатов, поэтому я даже и не беспокоюсь», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

23-летний Самуэльссон – серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, Чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.

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