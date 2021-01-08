Самуэльссон: доверяю ли россиянам? Особых результатов у них не было, поэтому не беспокоюсь
Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на вопрос, доверяет ли он российским биатлонистам.
«Доверяю ли я российским биатлонистам? Я думаю, что всё так же, как и было. На спринт выйдут 100 биатлонистов. Некоторые из них могут употреблять допинг, кто-то его уже принимал, другие могут рассматривать возможность, чтобы сделать это в будущем. Трудно сказать, кто все эти люди. Но наивно полагать, что это не так. Однако в этом году у россиян не было особых результатов, поэтому я даже и не беспокоюсь», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
23-летний Самуэльссон – серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, Чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.
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