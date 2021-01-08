Ханна Эберг — о спаде в результатах: пожалуй, я ела и пила недостаточно

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала старт сезона для себя и объяснила спад в результатах на этапах в Хохфильцене.
«У меня получилось очень хорошее начало сезона, особенно в Финляндии. Трудности в Хохфильцене меня многому научили. Может быть, мне удавалось на 100 % справляться со всем, что касается восстановления после гонок в Финляндии. Однако в такой ситуации было легко увлечься и не всегда соблюдать правила в отношении еды и питья. Я несу за это ответственность. Конечно, я ела и пила, но, пожалуй, недостаточно.
Приятно было вернуться домой на праздники и не думать о соревнованиях. Я продолжался тренироваться, но всё равно смогла отдохнуть в психологическом плане. Конечно, я была уставшей, когда вернулась в Швецию. Но, думаю, мне удалось быстро восстановиться. На тренировках я отлично себя чувствовала. Здорово, что Кубок мира возвращается", — цитирует Эберг Expressen.
Сегодня, 8 января, Ханна примет участие в спринтерской гонке в Оберхофе.
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