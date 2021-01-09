Тренер сборной Норвегии: Йоханнес Бё становится лучше. Вопрос не в форме, а в ментальности

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе оценил выступление своих подопечных в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Норвежцы заняли весь пьедестал: первым финишировал Йоханнес Бё, вторым — Тарьей Бё, а бронзу взял Стурла Холм Легрейд.
«Это первая гонка недели. Мне действительно понравилось, как Йоханнес выступил. Все говорили в декабре, что он не такой сильный. Конечно, он не был таким сильным, но не опускался ниже седьмого места, будучи не таким сильным. Когда форма и уверенность в себе вернутся, он снова станет сильным.
Вижу ли улучшения у него? Сегодня — да. По небольшому количеству тренировок, которые мы провели здесь, я вижу, что он становится лучше. Вопрос не в форме, а в ментальности. Он очень хочет выиграть, больше фокусироваться на результате, потому что все ждут от него победы. Это создает давление на него.
Результаты других подопечных? Это невероятно. Мы знаем, что все в команде хороши и сильны. Как и в Хохфильцене у нас весь пьедестал. Кто-то может сказать, что мне везёт. Нет. Это значит, что я хорошо работаю. Мы продолжаем свой путь», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».
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