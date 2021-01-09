Текстовая онлайн-трансляция мужского пасьюта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Сегодня, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, ставший во вчерашнем спринте 11-м. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (16-й стартовый номер), Александр Логинов (19-й), Кирилл Стрельцов (27-й) и Евгений Гараничев (60-й).
Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует первым. Вторым на лыжню отправится его брат Тарьей, третьим — ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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