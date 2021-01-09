Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Миронова поднялась на 25-е место

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), в которой она финишировала второй.
Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф. Она опережает представительницу Швеции Ханну Эберг по дополнительным показателям.
Лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира является Светлана Миронова, которая благодаря четвёртому месту в пасьюте поднялась с 30-го места на 25-е.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 13 гонок
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 509
2. Ханна Эберг (Швеция) – 466
3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 466…
25. Светлана Миронова (Россия) – 152…
28. Ирина Казакевич (Россия) – 129…
30. Евгения Павлова (Россия) — 121…
31. Ульяна Кайшева (Россия) – 119…
43. Лариса Куклина (Россия) — 65.
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