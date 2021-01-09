Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Миронова поднялась на 25-е место

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), в которой она финишировала второй.



Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф. Она опережает представительницу Швеции Ханну Эберг по дополнительным показателям.



Лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира является Светлана Миронова, которая благодаря четвёртому месту в пасьюте поднялась с 30-го места на 25-е.



Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 13 гонок



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 509

2. Ханна Эберг (Швеция) – 466

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — 466…

25. Светлана Миронова (Россия) – 152…

28. Ирина Казакевич (Россия) – 129…

30. Евгения Павлова (Россия) — 121…

31. Ульяна Кайшева (Россия) – 119…

43. Лариса Куклина (Россия) — 65.

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая