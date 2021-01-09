Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Призёрами соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд и Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая пришла к финишу четвёртой.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2 промаха).
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 0,5 (0).
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1)…
4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…
19. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.39,9 (2)…
25. Лариса Куклина (Россия) — +3.21,3 (4)…
31. Евгения Павлова (Россия) — +3.32,8 (6)…
37. Ирина Казакевич (Россия) — +4.04,6 (3).
- 9 января 2021
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:48
-
14:43
-
14:28
-
14:22