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Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, Миронова — четвёртая
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Призёрами соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд и Лиза Тереза Хаузер из Австрии.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая пришла к финишу четвёртой.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 32.20,9 (2 промаха).
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 0,5 (0).
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – +43,0 (1)…
4. Светлана Миронова (Россия) — +1.11,2 (2)…
19. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.39,9 (2)…
25. Лариса Куклина (Россия) — +3.21,3 (4)…
31. Евгения Павлова (Россия) — +3.32,8 (6)…
37. Ирина Казакевич (Россия) — +4.04,6 (3).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
09 января 2021, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
32:20.9
2
Марте Рёйселанд
Норвегия
+0.5
3
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+43.0
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