Миронова: лёжа допустила глупый промах — закрыла четыре мишени и на пятой притормозила

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая четвёртое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировала свой результат.
«На рубеже в целом всё было хорошо. Лёжа сама допустила не то чтобы глупый промах — закрыла четыре мишени и на пятой немного притормозила, чтобы было наверняка. Но в итоге оказался промах. Конечно, лучше работать в своём темпе и не цепляться за нули.
С последнего рубежа мы ушли вместе с Доротеей Вирер. Я спустилась со спуска и больше никого не видела. Сразу ушла на подъём и весь круг максимально старалась отработать, чтобы никто не догнал. У меня на последнем круге были мысли: «Ты уже здесь, ты должна сделать всё, чтобы показать наилучший результат»», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 9 января 2021
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
16:51
-
16:39
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:10