Миронова: лёжа допустила глупый промах — закрыла четыре мишени и на пятой притормозила

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая четвёртое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировала свой результат.

«На рубеже в целом всё было хорошо. Лёжа сама допустила не то чтобы глупый промах — закрыла четыре мишени и на пятой немного притормозила, чтобы было наверняка. Но в итоге оказался промах. Конечно, лучше работать в своём темпе и не цепляться за нули.

С последнего рубежа мы ушли вместе с Доротеей Вирер. Я спустилась со спуска и больше никого не видела. Сразу ушла на подъём и весь круг максимально старалась отработать, чтобы никто не догнал. У меня на последнем круге были мысли: «Ты уже здесь, ты должна сделать всё, чтобы показать наилучший результат»», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».