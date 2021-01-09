Тренер Шашилов сравнил биатлонистку Миронову с лыжницей Непряевой

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов подвёл итоги выступления подопечных в личных гонках на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте Евгения Павлова стала шестой, в гонке преследования Светлана Миронова – четвёртой.

«Движение вперёд видно. По щелчку команду не собрать. Света Миронова сейчас видит, что она точно такая же, как другие. Она за год заблудилась во всем этом. Ей пытаешься доказать, но в голове она что-то своё знает, поэтому не сразу всё приходит.

Удивляет ли стрельба Мироновой с двумя промахами на четырёх огневых рубежах? Она уже не раз стреляла с двумя промахами. Меня это не удивляет. Не знаю, почему это удивляет других. В своё время Дима Губерниев говорил: «Научите Миронову стрелять». Я ему в Увате отвечал: «Ты научи других бегать». Почему не говорите, что давайте бегать? Сложно все сплести воедино. Я сам учусь, глядя на Мазе и других иностранцев. У них можно большему научиться, чем у нас. Нам нужно просто реализовывать все эти мысли и наблюдения в тренировочном процессе. Понятно, что они тренируются не как мы.

Хорош ли нынешний результат Светланы? Для неё это оптимальный результат. Хороший. Главное, чтобы в дальнейшем не срывалась. Можно чуть дальше, чуть больше. Как Непряева в лыжных гонках: не бежится — десятая-пятнадцатая, бежится — в призёрах. Надо к этому стремиться. Да, многие сильные спортсменки не всегда попадают в пасьют. Это бывает у всех стран. В этом нет катастрофы. Но человек должен понимать, что сегодня он здесь, а завтра — двадцатый-тридцатый», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».