А. Резцова: лыжи практически не смотрю — что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, почему не следит за успехами российских лыжников.
«Лыжников практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В своё время говорила: „Что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса“. В биатлоне у нас всё поинтереснее происходит. Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».
Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 1988 году она выиграла золото Олимпиады в Калгари по лыжным гонкам, а в 1992-м и 1994-м завоевала две золотые олимпийские медали, но уже в биатлоне.
Анфиса Резцова: больше симпатизирую пацанам. Они ближе к условным наградам, чем девчонки
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
12:25
-
11:30
-
00:43
- 9 января 2021
-
22:45
-
21:37
-
20:41
-
20:29
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:11
-
18:53
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:25
-
16:58
-
16:09
-
16:01
-
15:27
-
15:20
-
15:13
-
14:42
-
11:21
-
11:00
-
00:51
- 8 января 2021
-
20:32
-
20:14
-
20:04
-
19:15
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
18:25
-
18:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам