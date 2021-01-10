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А. Резцова: лыжи практически не смотрю — что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса

А. Резцова: лыжи практически не смотрю — что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, почему не следит за успехами российских лыжников.

«Лыжников практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В своё время говорила: „Что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса“. В биатлоне у нас всё поинтереснее происходит. Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 1988 году она выиграла золото Олимпиады в Калгари по лыжным гонкам, а в 1992-м и 1994-м завоевала две золотые олимпийские медали, но уже в биатлоне.

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