Губерниев — о трёх штрафных кругах Экхофф: может, сексом перезанималась?

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на стрельбу норвежки Тириль Экхофф на «стойке» в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
«Три штрафных круга у Экхофф! Может, она перезанималась тем самым, о чём я говорил? Тириль! Я люблю тебя, биатлон. Казалось, не остановить её. А нет», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Ранее в интервью Тириль заявила, что перед праздничной паузой много ела, спала и занималась сексом. Именно это и пересказал Дмитрий в ходе второго из женских этапов сингл-микста. После этого даже товарищ Экхофф по команде Йоханнес Бё не смог бороться за победу.
Победу одержали французы, вторыми стали шведские биатлонисты. Лидер мужского Кубка мира Бё-младший привёз Норвегию к бронзе.
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