Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое место заняла команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

«Важно, что Миронова показала хорошую стрельбу. Видна работа Лёши Волкова, который с нынешнего сезона работает с женской командой. Он очень позитивный парень, отличный стрелок. Верю, что Алексей поможет нашей команде с этим компонентом. Девушки сейчас выглядят сильнее мужчин. Вполне достойное выступление в Оберхофе, парням надо подтягиваться», — приводят слова Резцовой «Известия».

Второе место в смешанной эстафете заняла сборная Норвегии. Тройку призёров замкнула Франция.