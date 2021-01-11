Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое место заняла команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.
«Важно, что Миронова показала хорошую стрельбу. Видна работа Лёши Волкова, который с нынешнего сезона работает с женской командой. Он очень позитивный парень, отличный стрелок. Верю, что Алексей поможет нашей команде с этим компонентом. Девушки сейчас выглядят сильнее мужчин. Вполне достойное выступление в Оберхофе, парням надо подтягиваться», — приводят слова Резцовой «Известия».
Второе место в смешанной эстафете заняла сборная Норвегии. Тройку призёров замкнула Франция.
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