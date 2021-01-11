Касперович назвал причины неудач Логинова в сезоне-2020/2021

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова, объяснил, почему, по его мнению, его подопечному не удаётся выйти на желаемый уровень в текущем сезоне.

«Весной мы с Александром проделали достаточно хорошую работу в Саратове. После планировали провести тренировочный сбор в Рязани и даже согласовали его со спонсорами, но не срослось. Та же участь постигла сбор в горах на Бельмекене по независящим от нас причинам.

Сейчас мы с Логиновым общаемся в основном по телефону: если Саше нужна какая-то консультация, он мне звонит. После этапа в Хохфильцене у нас были намерения поехать откататься в Поклюку, но коронавирус снова внёс свои коррективы: начались случаи заболеваний в сборной. Ну а перед самым Новым годом Саша был вынужден вернуться домой из-за болезни отца. То есть он почти не катался. Соответственно, ничего не получается так, как хотелось бы. Одно тянет за собой другое, третье…» — цитирует Касперовича «RT на русском».