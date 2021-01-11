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Дмитрий Губерниев: поражает реакция людей, которые расстроены победой России

Дмитрий Губерниев: поражает реакция людей, которые расстроены победой России
Биатлон / Кубок мира 0
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Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев ответил людям, которых расстроила победа сборной России по биатлону в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Безмедальная серия национальной команды прервалась раньше 50-й гонки, и народ не увидел, как Дмитрий ест свой ботинок.

«Меня поражает реакция людей, которые заявляют, что расстроены победой России, потому что хотели посмотреть, как я буду есть свой ботинок. Хочу сказать всем, кто не верит в наш биатлон: идите вы в попу. Только и всего. Это правда, что я хотел отвлечь внимание от неудач сборной этим спором с ботинком. Но в первую очередь я радуюсь возможности плакать в эфире, переживать за наш спорт, за наш биатлон.

Наш продюсер Кирилл Филиппов, конечно, большой молодец, что взял телефон и снял видео, как я радовался победе наших в эстафете. Но я совсем не играл на камеру, я всегда так болею и переживаю. Очень сильно истосковался по таким победам и эмоциям, очень долго всего этого не было. Победа в смешанной эстафете для спортивной России сравнима с успехом на чемпионате мира», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате». Полностью текст статьи будет опубликован позднее.

Видео можно посотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

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