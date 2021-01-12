«Я радуюсь возможности плакать в эфире». Губерниев рассказал о своём эмоциональном видео

После победы сборной России по биатлону в смешанной эстафете 10 января в мире вряд ли можно было найти более счастливого человека, чем Дмитрий Губерниев. Комментатор «Матч ТВ» крайне эмоционально воспринял успех команды. Видео с его комментариями финишных метров уже собрали сотни тысяч просмотров. А приятным бонусом для Дмитрия стало то, что теперь ему не придётся есть собственный ботинок после 50 неудач сборной. Антирекордная серия российского биатлона прервалась раньше – на 44-й гонке.



Поэтому очередной текст дерзкой рубрики «Вы уху ели?!» получился особенно горячим. А тем, кто расстроился после победы сборной России из-за того, что Губерниев не будет есть обувь, лучше вообще дальше не читать.

«Латыпов – просто буйвол!»

«Я был убеждён, что мы выиграем награду в первую неделю гонок в Оберхофе. Конечно, я не думал о такой головокружительной победе. Она получилась по-настоящему выстраданной. Это был не тот случай, когда все промазали, а мы выиграли. Мы выгрызали, мы боролись.

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Ульяна Кайшева на последнем круге вместо назревавших, вроде бы, 45 секунд уступила всего 30. И мы остались в игре. Светлана Миронова была великолепна. Она уехала и от Херрман, и от Рёйселанд, и от француженки. Логинов после трагических событий в семье собрался и блестяще выступил. Латыпов, конечно, просто буйвол, который разбросал всех на финише. Я надеялся, что он поборется, когда уходил в тройке на последний круг. Но то, как он разобрался с Легрейдом в конце, было восхитительно».

«Моё видео обсуждала сама Дальмайер»

«Посмотрите, какой выхлоп был у этой победы! Она объединила всю страну. Сейчас все от мала до велика наслаждаются успехом сборной. Дима Занин бросил клич, чтобы люди присылали видео того, как они болеют за нашу команду. И там уже сотни видосов ему прислали, мы обязательно что-то из этого сделаем.



А видео с моими воплями из комментаторской кабины показали по немецкому каналу ZDF. Их обсуждала в прямом эфире даже сама Лаура Дальмайер, меня показали по NRK, я дал интервью немцам, норвежцам, французам. У меня всё как обычно – international level. Ребята наши большие молодцы, это была грандиозная победа. Я убеждён, что на второй неделе в Оберхофе у нас будет личным подиум. В первую очередь, я надеюсь на Логинова и Миронову. Но и остальных не сбрасываю со счетов. И, конечно, эстафеты сейчас приобретают другой смысл для нас».

«Поражает реакция людей, которые расстроены победой России»

«Меня поражает реакция людей, которые заявляют, что расстроены победой России, потому что хотели посмотреть, как я буду есть свой ботинок. Хочу сказать всем, кто не верит в наш биатлон, – идите вы в попу. Только и всего. Это правда, что я хотел отвлечь внимание от неудач сборной этим спором с ботинком. Но в первую очередь я радуюсь возможности плакать в эфире, переживать за наш спорт, за наш биатлон.

Наш продюсер Кирилл Филиппов, конечно, большой молодец, что взял телефон и снял видео, как я радовался победе наших в эстафете. Но я совсем не играл на камеру, я всегда так болею и переживаю. Очень сильно истосковался по таким победам и эмоциям, очень долго всего этого не было. Победа в смешанной эстафете для спортивной России сравнима с успехом на чемпионате мира».

«Мой телефон разрывался от звонков и смс»

«Мне позвонил Александр Адабашьян, наш великий сценарист, замечательный актёр. Благодарил, что почти сразу показали повтор этой гонки, потому что он не успевал на прямой эфир. Директор Василия Семёновича Ланового написал, что наш великий актёр смотрел и плакал во время эстафеты. Очень радовался победе Большунова. Сейчас Василий Семёнович находится в больнице и смотрит много спорта. Смотрят спорт и биатлон Ширвиндты. Для меня очень важно, когда такие люди следят за биатлоном. Мой телефон разрывался от звонков и смс. Стало понятно, что нужно было 43 гонки проиграть, чтобы так порадоваться этой победе.



Последний раз я испытывал такие эмоции здесь же в Оберхофе два года назад, когда наши выиграли и женскую, и мужскую гонки. За работу на женской эстафете мне, кстати, дали премию ТЭФИ. Такие моменты не так часто происходят, поэтому я ещё раз выражаю благодарность ребятам. В день гонки я встретил Сашу Логинова. Сказал ему, что Каминский взял удар на себя из-за его горя. Саша раскрыл мне некоторые подробности, которые я, конечно же, не стал выдавать в эфир. Логинов – мужественный человек, очень за него переживаю».

«Слёзы наворачиваются». После победы российские биатлонисты не сдерживали эмоций Губерниев кричал, Кайшева принимала извинения, а соперники хвалили сборную России.

«Биатлон всё равно смотрят больше лыж»

«Очень рад за Свету Миронову и Эдика Латыпова. Света сама прекрасно понимает, что она должна быть финишёром. Да, обидно, что проиграли Павлова с Елисеевым, но это биатлон. Тириль Экхофф вон вообще завалила стрельбу и ушла на штрафные круги. Интрига совершенно невероятная. После работы на биатлоне я с удовольствием смотрел лыжи. Мне очень нравится эта связка в нашем прямом эфире. Думаю, что люди получили максимум эмоций в воскресенье.

Я планирую поехать на чемпионат мира по лыжным гонкам. Моё сердце по-прежнему принадлежит и биатлону, и лыжам, но надо понимать, что биатлон стоит особняком. Конечно, биатлон смотрят больше. Это было понятно уже по реакции на победу в эстафете. Вообще, в эти выходные было много замечательных успехов у наших «зимников» – в лыжах, санях, скелетоне, биатлоне».

«Моё видео посмотрели уже более 200 тысяч человек. Я просто везде»

«Мне наш чемпион мира по санному спорту Рома Репилов пишет и просит прокомментировать его выступления. Пишут бобслеисты, скелетонисты, конькобежцы. Не скажу, что я к этому привык. К такому невозможно привыкнуть. Мне просто безумно приятно это. У меня уже больше 200 тысяч просмотров в «инстаграме» этого видео с комментарием финиша эстафеты. Его перепечатали уже все СМИ. Я просто везде. Хотя речь, конечно, не обо мне, а тех эмоциях, которые все испытывают. Страна очень ждала эту победу. Важно не останавливаться на этом.

Что касается Латыпова, то он наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы, которые ему выдавали. Я, кстати, отнюдь не лукавил, когда перед последней стрельбой говорил, что она может сделать из него героя и будущего чемпиона. С другой стороны, он мог этой стрельбой свою карьеру и похоронить, потому что иногда после таких поражений люди не могут отойти на протяжении нескольких лет. Эдик уже не мальчик, пора расцветать. В циклических видах и в 30 лет люди расцветают. Посмотрите на ту же Рёйселанд. Когда ей было 25, она была довольно скромной девушкой, а в 30 лет разрывает».

«Это сотрясание воздуха». Губерниев резко оценил критику иностранцев в адрес нашего спорта Но при этом комментатор призвал российских спортсменов у них учиться.

«Нейтральная форма на чемпионате мира ничего не изменит»

«Понимаю, что на чемпионате мира по биатлону и лыжам мы, вероятно, будем выступать уже в нейтральной форме. Это ничего не изменит, мы по-прежнему будем болеть и переживать за нашу сборную. Это необходимая формальность. Зима будет большая, сразу два чемпионата мира – по лыжам и биатлону. Такое бывает раз в два года, так что я рассчитываю успеть и там, и там.

И в конце хочу отдельно поблагодарить наших тренеров и сервисёров. Вспомните прошлый год, когда то и дело возникали проблемы с сервисом. В этом году их нет вообще. Ребята огромные молодцы. Тренерский штаб тоже понимает, что делает – причём как опытные специалисты, так и молодёжь в лице Волкова и Максимова. И это не может не радовать».