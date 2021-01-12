Польховский объяснил, почему Волков получил полномочия главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, по какой причине тренер женской сборной Алексей Волков взял на себя часть его полномочий. По словам Польховского, это сделано исключительно ради того, чтобы сохранялась возможность подачи заявок национальной команды на гонки Кубка мира.

Напомним, в настоящее время Польховский находится на карантине в связи с положительным результатом теста на коронавирус.

«В связи с действующими ограничениями заявки по этапам, по группам на гонки может подавать только один человек, поэтому надо было поручить это дело другому. Я попросил заняться этими вопросами Алексея, для этого ему переделали аккредитацию. Никаких функциональных обязанностей ему не передавалось», — приводит его слова ТАСС.