Бабикова убрали из состава сборной России на спринт в Оберхофе

Российский биатлонист Антон Бабиков не выступит в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Напомним, на пятом этапе, который также прошёл в Оберхофе, Бабиков стал 74-м.

«Кто не побежит в спринте? Бабиков. У нас есть договорённость: кто не попадает в топ-60, будет заменён. Так и произошло. Но, конечно, Антону даже 50-е места занимать несолидно», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Также сообщается, что вместо Бабикова в спринте выступит Игорь Малиновский.

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Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований

13 января

16:30 мск. Спринт, мужчины.

14 января

16:30. Спринт, женщины.

15 января

16:30. Эстафета, мужчины.

16 января

16:45. Эстафета, женщины.

17 января

14:30. Масс-старт, мужчины

17:00. Масс-старт, женщины.