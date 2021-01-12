Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в запланированные сроки

Чемпионат Европы по биатлону в 2021 году пройдёт в запланированные сроки, информирует Международный союз биатлонистов (IBU) на своём официальном сайте. Отмечается, что решение было принято после заключительных инспекционных визитов в Душники-Здруй (Польша), где состоится турнир.



Чемпионат Европы по биатлону запланирован на 27-31 января.



Напомним, 10 января российские биатлонисты впервые за 43 гонки сумели завоевать медали на этапах Кубка мира. Сборная Россия в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе (Германия). Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.

Панжинский предположил, что Губерниев попробует переманить Большунова в биатлон