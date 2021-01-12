Чемпионат Европы по биатлону пройдёт в запланированные сроки
Чемпионат Европы по биатлону в 2021 году пройдёт в запланированные сроки, информирует Международный союз биатлонистов (IBU) на своём официальном сайте. Отмечается, что решение было принято после заключительных инспекционных визитов в Душники-Здруй (Польша), где состоится турнир.
Чемпионат Европы по биатлону запланирован на 27-31 января.
Напомним, 10 января российские биатлонисты впервые за 43 гонки сумели завоевать медали на этапах Кубка мира. Сборная Россия в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету в Оберхофе (Германия). Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.
Панжинский предположил, что Губерниев попробует переманить Большунова в биатлон
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
17:35
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49
-
20:43
-
20:16
-
19:13
-
17:54
-
16:47
-
16:34
-
16:14
-
14:35
-
14:21
-
14:04
-
13:20
-
13:20
-
12:49
-
12:09
-
11:47
-
11:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам