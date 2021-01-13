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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 13 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший 5-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (41-й), Александр Логинов (43-й), Кирилл Стрельцов (70-й), Матвей Елисеев (86-й) и Игорь Малиновский (101-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 58-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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