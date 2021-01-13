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Легков — о Большунове: в биатлоне мог бы заходить на 10 штрафных кругов и приезжать первым

Легков — о Большунове: в биатлоне мог бы заходить на 10 штрафных кругов и приезжать первым
Биатлон 0
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков оценил возможность перехода российского лыжника Александра Большунова в биатлон.

«Не думаю, что сейчас это очень интересная тема для обсуждения. Прежде всего, Александр сейчас об этом вообще не думает, потому что у него впереди большая длинная карьера в лыжах. Если он всё навыигрывает, соберёт все медали, которые возможно, то, может быть, стоит об этом поговорить, и доля правды в этом есть.

Биатлон — не такой простой вид спорта: помимо того, что надо бегать на лыжах, надо и стрелять. И я занимался стрельбой, но это никак меня не сподвигло на то, чтобы перейти в биатлон в 2010 году, когда мне предлагали. Это только кажется, что всего лишь надо научиться стрелять, — и побежал. Возможно, ногами он будет сильнее всех. Сможет заходить не на 5, а на 10 штрафных кругов и успевать приехать первым. Его отец говорил про стрельбу, но без конкретики. Я тоже стреляю на охоте хорошо, но это совсем другое", — цитирует Легкова сайт «Матч ТВ».

На минувшей неделе Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски».

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