Легков — о Большунове: в биатлоне мог бы заходить на 10 штрафных кругов и приезжать первым

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков оценил возможность перехода российского лыжника Александра Большунова в биатлон.
«Не думаю, что сейчас это очень интересная тема для обсуждения. Прежде всего, Александр сейчас об этом вообще не думает, потому что у него впереди большая длинная карьера в лыжах. Если он всё навыигрывает, соберёт все медали, которые возможно, то, может быть, стоит об этом поговорить, и доля правды в этом есть.
Биатлон — не такой простой вид спорта: помимо того, что надо бегать на лыжах, надо и стрелять. И я занимался стрельбой, но это никак меня не сподвигло на то, чтобы перейти в биатлон в 2010 году, когда мне предлагали. Это только кажется, что всего лишь надо научиться стрелять, — и побежал. Возможно, ногами он будет сильнее всех. Сможет заходить не на 5, а на 10 штрафных кругов и успевать приехать первым. Его отец говорил про стрельбу, но без конкретики. Я тоже стреляю на охоте хорошо, но это совсем другое", — цитирует Легкова сайт «Матч ТВ».
На минувшей неделе Большунов во второй раз подряд стал победителем «Тур де Ски».
- 13 января 2021
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35
-
17:21
-
17:14
-
15:54
-
15:48
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:21
-
14:09
-
13:07
-
11:01
-
10:29
-
10:25
-
09:32
-
09:19
-
09:09
-
09:00
- 11 января 2021
-
22:30
-
21:49
-
20:43
-
20:16
-
19:13
-
17:54