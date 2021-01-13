Дмитрий Губерниев назвал свой вариант состава на мужскую эстафету в Оберхофе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал четырёх биатлонистов, которые, по его мнению, наилучшим образом представят сборную России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Главный итог для России после спринтерской гонки — мы будем бороться в эстафете. Вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу возможного квартета Елисеев, Стрельцов, Логинов и Латыпов. Всё очевидно.
Если захотят проверить Бабикова, то надо понимать его состояние. Гараничев, конечно, в эстафету пока не попадает», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, лучший результат в спринте среди российских биатлонистов показала Матвей Елисеев (10-е место). Мужская эстафетная гонка шестого этапа Кубка мира в Оберхофе запланирована на 15 января.
- 13 января 2021
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:10
-
18:59
-
18:53
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
17:57
-
17:43
-
17:21
-
15:41
-
13:16
-
12:17
-
12:00
-
11:45
-
11:21
-
10:11
-
09:59
-
01:04
-
00:29
- 12 января 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:52
-
21:24
-
20:41
-
19:53
-
18:52
-
17:35