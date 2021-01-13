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Дмитрий Губерниев назвал свой вариант состава на мужскую эстафету в Оберхофе

Дмитрий Губерниев назвал свой вариант состава на мужскую эстафету в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал четырёх биатлонистов, которые, по его мнению, наилучшим образом представят сборную России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Главный итог для России после спринтерской гонки — мы будем бороться в эстафете. Вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу возможного квартета Елисеев, Стрельцов, Логинов и Латыпов. Всё очевидно.

Если захотят проверить Бабикова, то надо понимать его состояние. Гараничев, конечно, в эстафету пока не попадает», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, лучший результат в спринте среди российских биатлонистов показала Матвей Елисеев (10-е место). Мужская эстафетная гонка шестого этапа Кубка мира в Оберхофе запланирована на 15 января.

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