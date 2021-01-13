Васильев: проигрыш Елисеева в 47 секунд – это очень много, с этим надо что-то делать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Пока, к сожалению, всё то же самое. 10-е место Елисеева мало радует, потому что проигрыш в 47 секунд с нулевым штрафом – это очень много. С этим надо что-то делать. Но то, что ноль стрельнул, – молодец.



Стрельцов – кандидат на попадание в эстафету? Эстафета – это вообще такой отдельный вид, его нельзя сравнивать даже с лучшими гонками в индивидуальной программе. Во-первых, эстафета короче, и иногда спортсмену, который находится даже не в лучшей своей форме, может хватить этой формы. В эстафете главное — стрелять без штрафа и без дополнительных патронов. Это главное условие, при котором можно рассчитывать на успешное выступление, что и показала та же Миронова. Поэтому надо индивидуально рассматривать каждого спортсмена и спрашивать у него про его ощущения. Готов он или не готов. Здесь очень много психологических факторов.



Что касается Логинова, то с учётом того, что произошло в его семье, сложно что-то говорить. Потому что каждый человек переживает такие минуты в жизни очень по-разному. И как Саша это переживет – не берусь это обсуждать. То, что он профессионал и знает, что ему надо делать, – это совершенно очевидно. А вот такой внешний фактор ему, вне всякого сомнения, помешал выступить в свою силу— это совершенно очевидно», — сказал Дмитрий Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Елисеев и Латыпов ходом отстали от Й. Бё в спринте на этапе КМ в Оберхофе на 49 секунд