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Й. Бё стал третьим биатлонистом в истории, который одержал 50+ индивидуальных побед на КМ

Й. Бё стал третьим биатлонистом в истории, который одержал 50+ индивидуальных побед на КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Победа норвежца Йоханнеса Бё в спринтерской гонке Оберхофа (Германия) стала для него 51-м «индивидуальным» золотом в карьере на этапах Кубка мира. Таким образом, 27-летний спортсмен стал третьим биатлонистом в истории, которому покорилось такое достижение.

Лидирует по этому показателю соотечественник Бё Уле-Эйнар Бьорндален, у которого 94 подобные победы, на втором месте француз Мартен Фуркад, который выиграл 79 таких гонок. Оба биатлониста уже завершили карьеру.

Напомним, Бё является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». Он же лидирует в общем зачёте Кубка мира и в нынешнем сезоне. Ближайшего соперника в лице соотечественника Стурлы Холма Легрейда он опережает на 47 очков.

Й. Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 17-й
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