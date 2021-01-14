Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая 9-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (33-й), Ирина Казакевич (38-й), Ульяна Кайшева (67-й), Светлана Миронова (71-й) и Екатерина Носкова (91-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует 23-й, её соотечественница Тириль Экхофф — 41-й, шведка Ханна Эберг — 29-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 39-й, представительница Беларуси Динара Алимбекова — 16-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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