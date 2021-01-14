Шведский комментатор — о падении Самуэльссона: нет, нет, нет! Что ты делаешь?

Шведский комментатор Лотта Фалберг эмоционально отреагировала на падение олимпийского чемпиона Себастиана Самуэльссона на финише спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). На финишной прямой шведу никто не мешал, но он упал после того, как ударил палкой по своей же лыже. В итоге Себастиан занял 18-е место, несмотря на чистую стрельбу.

«Нет, нет, нет! Что ты делаешь?» — цитирует Фалберг Expressen.

Затем она добавила: «Отличная стрельба, но очень тяжёлый день на лыжне для Самуэльссона».

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул немец Арнд Пайффер. Лучший из россиян, Матвей Елисеев, стал 10-м.