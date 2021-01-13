Себастиан Самуэльссон упал перед финишем спринтерской гонки на этапе КМ в Оберхофе

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон не удержался на ногах на финише спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Самуэльссон финишировал в одиночестве и не очень быстро. Несмотря на идеально точную стрельбу, швед уступает лидирующему на данный момент норвежцу Стурле Холму Легрейду около минуты. Причиной падения стало то, что Самуэльссон ударил палкой по своей же лыже.

Мужской спринт открывает шестой этап Кубка мира в Оберхофе. Завтра, 14 января, аналогичную гонку побегут женщины. Также в программе этапа эстафетные гонки: 15 января — мужская, 16 января — женская. Завершится второй январский этап вторыми в сезоне гонками с общего старта. Напомним, в них получают право бежать 25 сильнейших гонщиков общего зачёта Кубка мира и лучшие на конкретном этапе.